Netanyahu assure qu’environ la moitié des morts à Gaza sont des combattants du Hamas

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé dans un podcast qu’environ la moitié des personnes tuées à Gaza depuis le début de la guerre étaient “des combattants du Hamas”, assurant que le bilan global était inférieur à celui annoncé par le mouvement islamiste.



“Même si nous sommes confrontés à un ennemi particulièrement cynique, nous avons réussi à maintenir le ratio civils/combattants tués” à “environ un pour un”, a déclaré M. Netanyahu au podcast Call Me Back, lors d’une interview réalisée dimanche.



Les États-Unis, principal allié d’Israël, ont encore répété lundi soir que l’armée israélienne “peut et doit en faire plus pour assurer la protection des civils”, sans donner de chiffres.



Mi-avril, le Haut-commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU, Volker Türk, avait souligné que les enfants “payent de façon disproportionnée le prix ultime de cette guerre”.



Selon le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir à Gaza, plus de 35.000 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont péri depuis le début de l’offensive israélienne consécutive à l’attaque sanglante menée le 7 octobre par le Hamas dans le sud d’Israël.



Le ministère ne précise pas combien de combattants figurent dans ce bilan.



“Des efforts pour minimiser les pertes civiles comme aucune autre armée ne l’a fait”



M. Netanyahu a aussi insisté dans ce podcast sur le fait que le bilan des morts dans la bande de Gaza était en réalité d’environ 30.000 personnes. Environ “14.000 combattants ont été tués et probablement environ 16.000 civils ont été tués”, a-t-il affirmé.



Dans le podcast, M. Netanyahu répète qu’Israël a fait dès le début “des efforts pour minimiser les pertes civiles comme aucune autre armée ne l’a fait”.



Il prend pour preuve les tracts et messages vocaux envoyés à des dizaines de milliers de familles des quartiers de l’est de Rafah, pour les enjoindre d’évacuer avant des bombardements et “opérations ciblées” dans la zone.



Israël affirme que la ville abrite les derniers bataillons du Hamas et martèle son intention d’y mener une opération terrestre d’ampleur. Mais, selon l’ONU, la ville abrite aussi 1,4 million de civils --habitants et Gazaouis déplacés par les combats dans le reste de Gaza--, faisant craindre un carnage.