Netanyahu dit qu'Israël est "prêt" pour une opération "très intense" à la frontière libanaise

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé mercredi qu'Israël était "prêt pour une opération très intense" à sa frontière nord, où les échanges de tirs quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais se sont intensifiés ces derniers jours.





Cette déclaration survient en pleine guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, dont le Hezbollah est un allié, et alors que des tirs de roquettes et de drones par la formation libanaise depuis le sud du Liban ont provoqué en début de semaine plusieurs incendies dans le nord d'Israël près de la frontière.





"Nous sommes prêts pour une opération très intense au nord. D'une manière ou d'une autre, nous allons y rétablir la sécurité", a dit Benjamin Netanyahu, lors d'une visite près de la frontière avec le Liban.





Les alliés d'extrême droite de M. Netanyahu, les ministres Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ont tous les deux appelé ces derniers jours à agir en urgence pour rétablir la sécurité dans le nord d'Israël.





"Ils mettent le feu ici. Tous les bastions du Hezbollah devraient aussi brûler et être détruits. GUERRE", avait écrit mardi Itamar Ben-Gvir, dans un message sur le réseau Telegram.





La formation libanaise pro-iranienne a dit avoir lancé mercredi plusieurs attaques contre des positions militaires israéliennes, notamment un tir de "missile guidé" sur une "plate-forme du Dôme de fer (système de défense antiaérien) dans la caserne Ramot Naftali".





Lundi, M. Smotrich avait déclaré que l'armée israélienne devrait envahir le Liban et repousser "des centaines de milliers de Libanais" de la zone frontière.





Près de huit mois de violences frontalières ont fait au moins 455 morts au Liban, en majorité des combattants et près de 90 civils, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, au moins 14 soldats et 11 civils ont été tués dans ces affrontements, selon les autorités.