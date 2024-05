Netanyahu: "si les Juifs ne se protègent pas eux-mêmes, personne ne les protégera"

Les Juifs doivent être capables de se "défendre seuls" car "personne ne (les) protégera", a estimé jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, alors que de plus en plus de voix s'élèvent contre la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza.





"Si nous devons nous défendre seuls, nous nous défendrons seuls. S'il est possible de mobiliser les +gentils+ (non-Juifs, ndlr), c'est bien. Mais si nous ne nous protégeons pas nous-mêmes, personne ne nous protégera", a déclaré M. Netanyahu.





Le Premier ministre s'est exprimé en recevant des survivants du génocide nazi qui participeront dimanche au mémorial de la Shoah Yad Vashem aux cérémonies de Yom HaShoah (Journée annuelle du souvenir de la Shoah).





La guerre dévastatrice lancée par Israël dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque du Hamas palestinien le 7 octobre en Israël suscite de plus en plus de critiques dans le monde.





Evoquant le mouvement étudiant en solidarité avec les Palestiniens sur les campus américains, M. Netanyahu a dénoncé la semaine dernière des manifestations "horribles" de "hordes antisémites" qui "appellent à l'anéantissement d'Israël" et "attaquent étudiants et enseignants juifs".





M. Netanyahu fait également face à l'opposition internationale affichée - dont celle des Etats-Unis, allié historique d'Israël - à son intention martelée de mener une offensive d'ampleur sur la ville de Rafah, à la lisière sud de la bande de Gaza devenue un refuge pour un million et demi de Palestiniens, en grande majorité des déplacés de la guerre.





Le Premier ministre l'estime indispensable pour y "anéantir" le Hamas, mais l'ONU et de nombreux pays craignent un carnage.





"Nous ferons tout le nécessaire pour gagner et vaincre nos ennemis, notamment à Rafah", a encore répété jeudi M. Netanyahu.





Plus tôt jeudi, le président israélien Isaac Herzog a dénoncé une "terrifiante résurgence de l'antisémitisme" dans le monde, et notamment aux Etats-Unis, où, selon lui, "des universités réputées, foyers d'histoire de culture et d'éducation" sont "contaminées par la haine et l'antisémitisme".





Sur ces campus américains, "nous voyons avec horreur les atrocités du 7 octobre contre Israël être célébrées et justifiées", a-t-il poursuivi, en référence à l'attaque inédite du Hamas en Israël.





L'attaque menée par le Hamas le 7 octobre a entraîné la mort de 1.170 personnes, essentiellement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.