Netanyahu va être officiellement désigné pour former le gouvernement

Netanyahu, Pm Israël

Arrivé en tête des législatives en Israël avec ses alliés d'extrême droite, Benjamin Netanyahu doit officiellement être désigné dimanche pour former un gouvernement, une victoire pour l'ex-Premier ministre qui avait juré de retrouver son costume.





Son gouvernement pourrait être le plus à droite de l'histoire d'Israël, ce qui a suscité d'emblée des craintes localement et à l'international.





Préféré à Lapid

Plus tôt cette semaine, une majorité de députés, 64 sur les 120 du Parlement élu le 1er novembre, ont recommandé au président Isaac Herzog de confier à M. Netanyahu la tâche de mettre sur pied un gouvernement. Son rival centriste, le Premier ministre sortant Yaïr Lapid, a lui obtenu 28 soutiens. M. Herzog doit recevoir M. Netanyahu vers 12H00 locales (10H00 GMT).





L’éternel retour

C'est M. Lapid qui avait évincé en juin 2021 du pouvoir M. Netanyahu en ralliant une coalition hétéroclite de partis de droite, du centre, de gauche et arabe, décidés à mettre un terme au règne du Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël, en poste de 1996 à 1999 et de 2009 à 2021.





Série d’affaires