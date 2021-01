Netflix : «Lupin» avec Omar Sy cartonne, même aux Etats-Unis

Parmi les « fans » de ce nouveau Lupin, on compte Jean-Paul Salomé, qui s'était lui-même inspiré des livres de Maurice Leblanc pour signer « Arsène Lupin » en 2004, avec Romain Duris et Kristin Scott Thomas. « L'idée de faire d'Omar Sy un fan de Lupin pour transposer l'œuvre de Leblanc au XXIe siècle est habile. Comme celle de créer un personnage de policier qui fait sans cesse référence aux livres…, estime celui qui est aussi le réalisateur de « La Daronne » avec Isabelle Huppert (sortie ce mercredi 13 janvier en VOD/DVD). Par ailleurs, la série respecte bien l'esprit feuilletonesque et le plaisir du travestissement de Lupin : c'est vif, euphorisant, avec des effets spéciaux spectaculaires. »





Le gentleman cambrioleur sévit en France et à l'étranger : ce week-end, « Lupin », la série avec Omar Sy, disponible sur Netflix depuis vendredi, a décroché la première place du classement de la plate-forme dans l'Hexagone, mais aussi dans de nombreux autres territoires. Si Netflix ne communique pas plus de précisions sur le succès de sa série originale, Omar Sy a relayé sur Twitter des captures d'écran, sur lesquelles « Lupin » s'affiche numéro 1 du site au Brésil, au Maroc, aux Philippines, en Suède, en Belgique, au Viêt Nam, aux Emirats Arabes Unis, ou encore aux Etats-Unis!On ignore si « Lupin » est resté en tête de ces classements tout le week-end, ou s'il ne l'a été qu'à un moment donné : le site d'information américain Deadline souligne ainsi que la fiction est la première série française à se hisser dans le top 10 US de Netflix dès son démarrage, précisant que « Lupin » a successivement occupé la 8e, puis la 6e et la 3e place du podium… Quoi qu'il en soit, la série créée par George Kay ( « Killing Eve », « Criminal ») suscite la curiosité et bénéficie d'un enthousiasme critique.Jean-Paul Salomé note que, contrairement à lui, Netflix a eu les « coudées franches » pour adapter l'œuvre de Leblanc : « Les héritiers de Maurice Leblanc, qui étaient assez scrupuleux, avaient relu notre scénario. Mais entre-temps (NDLR : en 2012), Arsène Lupin est tombé dans le domaine public. » Notons que pour ce « Lupin », Netflix a embauché Françoise Dupertuis, la cheffe décoratrice de l'adaptation de Salomé. Et que Ludovic Bernard, assistant réalisateur du long-métrage avec Romain Duris, signera des épisodes de la deuxième partie de la série… Celle-ci sera disponible sur la plateforme dans quelques mois.