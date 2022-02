Neuf personnes tuées lors de funérailles au Mexique

Fusillade au Mexique

Neuf personnes ont été tuées à Ciudad Juarez, dans le nord du Mexique, lors de deux attaques lancées pendant la veillée funèbre puis les funérailles d'un homme qui avait lui-même été assassiné, a annoncé samedi le parquet local.

La première attaque par balles a visé, dans la nuit de vendredi à samedi, la maison où le corps de l'homme assassiné mercredi était veillé par ses proches. Trois personnes ont alors été tuées.





Le corps du défunt a ensuite été transporté samedi dans un temple protestant, où un groupe d'hommes armés a fait irruption et ouvert le feu, tuant six autres personnes. Les victimes sont six hommes, deux femmes et un enfant.





Les deux fusillades ont également fait deux blessés, a indiqué le parquet de l'État de Chihuaha (nord), dans un communiqué.