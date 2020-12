New York a perdu 70.000 habitants et 34 milliards de dollars de revenus

La région de New York a perdu quelque 70.000 habitants en net entre début janvier et début décembre, selon une étude publiée ce mardi, qui évalue à 34 milliards de dollars la baisse de revenus correspondante.





Depuis le début de la pandémie, des milliers de ménages aisés se sont installés en banlieue de New York, voire beaucoup plus loin, jusque dans le Vermont ou la Pennsylvanie. Selon le cabinet de recueil et d'analyses de données liées à la mobilité Unacast, environ 3,5 millions de personnes se sont installées dans la métropole new-yorkaise, quand 3,57 millions en sont partis entre le 1er janvier et le 7 décembre. Ces chiffres s'appuient sur des données recueillies sur des smartphones avec le consentement de leurs propriétaires. Une fois récoltées, les informations sont agrégées et anonymisées.





Une perte de 34 milliards de dollards





L'analyse des données fait apparaître que si le revenu agrégé des 3,5 millions de personnes qui se sont installées dans la région depuis le début de l'année était de 264 milliards de dollars, celui des 3,57 millions d'habitants qui en sont partis était, lui, de 298 milliards. Cela représente une différence de 34 milliards de dollars en net, qui montre que le revenu moyen des partants (83.473 dollars par an) était bien supérieur à celui des arrivants (75.428). «Les nouveaux résidents gagnent considérablement moins que ceux qui sont partis», analysent les auteurs de l'étude. «Cela signifie qu'ils peuvent se permettre moins en termes de prêts immobiliers, de loyers, de restaurants ou de commerces.»





Selon des chiffres publiés par le site d'annonces immobilières Streeteasy, les loyers à Manhattan ont baissé de 7,8% au troisième trimestre par rapport à la même période de l'année précédente. Le loyer médian (la moitié au-dessus, la moitié en dessous) s'est établi à 2.990 dollars, le niveau le plus bas depuis 2011.