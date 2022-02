Nicolas Sarkozy: “L'alternative à la diplomatie est la guerre totale”

La guerre totale, une alternative à la diplomatie

À l’issue de sa rencontre avec Emmanuel Macron à l’Elysée, Nicolas Sarkozy a donné son point de vue face à la presse sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine.





Nicolas Sarkozy a pris la parole après son entretien avec Emmanuel Macron. “La situation internationale, je ne l’apprendrai à personne, est grave et suscite de très légitimes inquiétudes”, a-t-il entamé. L’ancien président observe que “l’agressivité, et le mot est faible, dans les relations internationales, ne cesse de se déchaîner, semaine après semaine”.





“Le temps de la désescalade doit venir. La seule voie possible, la seule, c’est la diplomatie. Car l’alternative à la diplomatie, c’est la guerre totale, soit la diplomatie, soit la guerre totale. Et la guerre totale, aucun peuple à travers le monde ne peut le souhaiter”, a-t-il prévenu.





“Plus rien ne marche”