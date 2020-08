Niger: rapatriement des corps et hommage aux six humanitaires à Paris ce vendredi 14 août

Les dépouilles des six Français assassinés atterriront ce vendredi 14 août à l’aéroport d’Orly à Paris. Elles arriveront vraisemblablement avant 16h heure locale (Paris), heure à laquelle doit se dérouler une cérémonie en hommage aux six humanitaires. Une cérémonie qui se tiendra à l’aéroport même et présidée par le Premier ministre français Jean Castex, en présence des familles des disparus.





Les familles ont pris une part active dans les modalités de cette cérémonie. Mardi, elles assistaient à une réunion de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères. À l’origine, le rapatriement des corps devait se faire le jeudi 13 août, mais les proches ont préféré repousser au lendemain, le temps de s’organiser le mieux possible pour ce moment qui s’annonce très douloureux.





Durant cette réunion, les familles ont aussi eu leur mot à dire sur les différentes prises de parole pour la cérémonie, un représentant de l'État, a priori le Premier ministre, s'exprimera. Elles ont insisté sur le caractère sobre de l'hommage et ont surtout tenu à rappeler que leurs proches n’étaient pas des touristes inconscients, mais bien des personnes engagées dans l’humanitaire au Niger, et dont les actions ont considérablement contribué à améliorer, un tant soit peu, les conditions de vie des habitants de la région, durement frappés par le terrorisme. Après la cérémonie, les six corps devraient partir pour l’institut médico-légal pour une seconde autopsie.





Pour l’instant, on ne sait pas si une cérémonie est également prévue au départ à Niamey. En hommage aux six humanitaires français, mais aussi en hommage aux deux guides nigériens qui les accompagnaient, également morts sous les balles ce dimanche 9 août.