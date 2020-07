Non, ces photos ne prouvent pas que les politiques ne respectent pas les règles sanitaires

Non respect distance sociale Belgique

Faites ce que je dis, pas ce que je fais? Des messages accusateurs, prétendument appuyés par des clichés révélateurs, circulent sur les réseaux sociaux et assurent que nos responsables politiques balaient les règles sanitaires élémentaires comme le port du masque. À tort, selon nos confrères du magazine Knack. Fact-checking.

“Ceux qui doivent veiller à notre sécurité n’ont pas besoin de masque buccal”, vous avez peut-être vu passer ce message sur le fil d’actualité de votre page Facebook. Rédigé en néerlandais, il est accompagné de deux photos supposées prouver que certains membres du Conseil national de sécurité ne respectent pas le port du masque.

Sur le premier cliché, on aperçoit Maggie De Block, Elio Di Rupo et Sophie Wilmès à moins d’1,5 mètre l’un de l’autre et sans masque. Sur la seconde photo, ils sont accompagnés par Pierre-Yves Jeholet et Pieter De Crem (CD&V). Là encore, le port du masque semble avoir été “oublié” malgré la proximité entre les différents interlocuteurs.

Les images parlent d’elles-mêmes, rien à ajouter? Faux. Une recherche réalisée via Google Image par nos confrères de Knack révèle que les photos ont été prises lors de la conférence de presse tenue à l’issue du Conseil national de sécurité du 10 mars dernier. À l’époque, le port du masque ne relevait d'aucune obligation, il n’était même pas conseillé.





Sur une photo, on distingue une affiche sur le mur qui rappelle l’importance de maintenir une distance sociale d’1,5 mètre. Cet écriteau n’apparaît pas sur la photo publiée par l’agence de presse Photo News. L'image partagée dans la publication Facebook a donc visiblement été retouchée.