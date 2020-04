Nos futurs voyages en avion ressembleront-ils à ça?

Mesures sanitaires dans les avions

Les compagnies aériennes se creusent les méninges pour permettre aux voyageurs, lorsqu’ils y seront autorisés, de prendre l’avion tout en respectant les mesures de sécurité contre le coronavirus.

Le secteur aérien souffre particulièrement de la crise sanitaire. En effet, dans la plupart des pays, la population n'est plus autorisée à prendre l’avion, sauf cas exceptionnels. Presque tous les vols commerciaux sont supprimés et les avions sont cloués au sol.





Et ils le resteront certainement encore un bon moment. Toutefois, lorsque les compagnies aériennes sortiront elles-aussi du confinement, elles devront évidemment se plier aux mesures de sécurité jusqu’à ce que le virus ne soit de l’histoire ancienne, grâce à un vaccin ou traitement que le monde attend avec impatience.





Néanmoins, cela s’apparente à un sérieux casse-tête. Comment respecter la distanciation sociale, pour ne citer qu’elle, dans un espace aussi confiné qu'un avion, où s’entassent des dizaines de personnes? Les avions voleront-ils à moitié vides? Ce serait sans doute la solution la plus simple, mais elle générerait un manque à gagner considérable pour les compagnies déjà durement touchées par la crise.





Il faudra probablement repenser l’intérieur des avions, comme le suggère Aviointeriors, un fabricant italien de sièges d’avion, qui a imaginé des sièges entourés de parois en plexiglas, baptisées Glassafe.





Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, les parois seraient installées sur les côtés des passagers, et ce afin d’éviter, ou en tout cas de diminuer, tout contact entre eux et donc la propagation de virus entre les voyageurs. Elles n’empêcheraient toutefois pas de prendre un repas ou de vaquer à ses occupations durant le vol.





L’équipement pourrait être installé sur les sièges économiques existants.