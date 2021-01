Nouveau record de morts en 24 heures aux États-Unis

Record de cas de Covid-19 aux Usa

La pandémie ne faiblit pas aux États-Unis, où le pays a enregistré un nouveau record de décès en 24 heures pour la deuxième journée consécutive. Quelque 3.865 décès dus au coronavirus y ont été recensés mercredi contre 3.775 la veille, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, qui font référence.





Le nombre de nouvelles infections s'élevait quant à lui à 253.145 mercredi. La valeur la plus élevée signalée jusqu'à présent remonte à samedi, avec 297.491 nouvelles infections en 24 heures.

Au total, plus de 21 millions de personnes ont été testées positives au Covid-19 aux États-Unis. Depuis le début de la pandémie, plus de 361.000 personnes sont décédées des suites de la maladie dans ce pays le plus endeuillé au monde.