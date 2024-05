Nouvelle-Calédonie : « Deux membres de ma famille ont été tués par balle », affirme Christian Karembeu

Au micro d’Europe 1 ce 27 mai, le champion du monde 1998 affirme que deux membres de sa famille ont été tués d’une balle dans la tête, son neveu et sa nièce. Sept morts endeuillent déjà l’archipel depuis le début des émeutes.



Né à Lifou en Nouvelle-Calédonie il y a 53 ans, Christian Karembeu a gardé des liens forts avec son archipel d’origine. Le champion du monde 1998 a toujours une partie de sa famille qui y vit. Silencieux jusque-là sur la crise que traverse sa terre d’origine, l’ancien Nantais a pris la parole ce 27 mai dans l’émission « Europe 1 13 heures », animée par Jacques Vendroux.





Les graves émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie ont déjà fait 7 morts. Parmi eux, deux membres de la famille de Christian Karembeu, affirme le champion du monde. C’est ce qu’il a confié ce lundi : « J’ai perdu des membres de ma famille, souffle Christian Karembeu. C’est pour ça que je suis resté silencieux. Parce que je suis en deuil. Deux personnes de ma famille ont été tuées par balle dans la tête. Ce sont des snipers. On espère qu’il y aura des enquêtes et des investigations sur ces meurtres ».





On ignore pour l’heure qui sont les victimes évoquées par l’ancien footballeur ni dans quelles circonstances elles auraient été tuées, mais selon Europe 1, il s’agirait de son neveu et sa nièce.









Très impliqué dans la vie calédonienne, Christian Karembeu a profité de sa prise de parole pour revenir plus globalement sur la crise qui frappe la terre de ses ancêtres. « Normalement le référendum doit être fait tous les deux ans et dernièrement, Paris a décidé de le faire en 2021 au lieu de 2022.





Donc il y a eu des abstentions et le fait de pouvoir acter cette loi a entraîné cette réaction difficile que je condamne aussi », analyse l’ancien joueur. « Dans les deux sens, on ne peut pas tuer impunément des personnes. Quand des idées sont soumises par l’État, je pense qu’il faut discuter, palabrer, pour que la loi puisse être digérée et faire partager ce qui est bon pour le pays et pour les communautés. »