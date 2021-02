Nouvelle intervention décriée aux États-Unis: un homme décède après avoir été maîtrisé par des policiers, agenouillés sur sa nuque

La Police tue un californien

Angelo Quinto, un trentenaire californien, est décédé quelques jours après que des policiers se sont agenouillés sur sa nuque pendant près de cinq minutes pour le maîtriser alors qu’il souffrait d’une crise psychotique, relate mercredi la chaîne américaine CNN, citant des avocats de sa famille.





Angelo Quinto, 30 ans, souffrait d’anxiété, de dépression et de paranoïa depuis plusieurs mois, selon la plainte déposée le 18 février. Lors d’une conférence de presse le même jour, l’avocat John L. Burris, spécialisé dans les violences policières, a expliqué que la soeur de M. Quinto avait appelé la police pour une intervention à leur domicile d’Antioch, voulant éviter l’escalade et craignant que son frère ne fasse du mal à leur mère. Entre-temps, cette dernière l’avait serré contre sa poitrine et il avait commencé à se calmer avant l’arrivée de la police.





D'après Me Burris, quand deux policiers se sont présentés, ils n’ont pas cherché à comprendre la situation et ont immédiatement saisi Angelo hors des bras de sa mère. Jusqu’à preuve du contraire, les policiers ne portaient apparemment pas de bodycam. L’incident a par contre été partiellement filmé par la maman. Peu clair, l’enregistrement de sa diffusion (ci-dessus, avec une brève reconstitution dans la foulée) n’apporte pas grand-chose si ce n’est l’audio, mais on y verrait notamment son fils immobile, front au sol, puis le visage ensanglanté. Après avoir perdu connaissance, l’homme a été emmené à l’hôpital, où il est décédé trois jours plus tard.





“Ces agents d’Antioch avaient déjà menotté Angelo mais n’ont pas arrêté l’assaut sur le jeune homme et ont commencé de manière inexplicable à utiliser la technique ‘George Floyd’, soit placer un genou sur la nuque et le côté du cou, ignorant les suppliques ‘S’il vous plaît, ne me tuez pas’ de M. Quinto”, a commenté Me Burris.