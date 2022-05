Nouvelle-Zélande : le niveau de la mer augmente deux fois plus vite que les prévisions

Selon un programme de recherche nommé NZ SeaRise, publié ce lundi 2 mai, le niveau de la mer augmente plus vite que prévu dans certaines parties de la Nouvelle-Zélande. Une menace grandissante dans les deux plus grandes villes du pays.





Les projections de cette étude de cinq ans sont qualifiées de très inquiétantes. Le niveau de la mer augmenterait jusqu’à 50% plus vite. Ce sont les données recueillies le long du littoral du pays qui ont montré que certaines zones sont submergées de trois à quatre millimètres par an. Un phénomène qui crée un grand danger dans le pays. D’après Tim Nash, professeur à l’université de Welligton, le niveau mondial de la mer pourrait augmenter d’un mètre d’ici 2100. Il devrait même être encore plus conséquent dans les grandes parties de l’archipel, car en plus de l’élévation, la terre s’enfoncerait en même temps.