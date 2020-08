Nouvelle-Zélande : le terroriste des mosquées de Christchurch condamné à la prison à vie

Brenton Tarrant au tribunal de Christchurch le 26 août 2020

Brenton Tarrant, le suprémaciste blanc qui avait abattu 51 musulmans l'année dernière lors de l'attaque terroriste de deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a été condamné jeudi à la prison à vie sans possibilité de libération. La Première ministre, Jacinda Ardern, a aussitôt réagi, souhaitant au tueur une vie de "silence total et absolu".





Brenton Tarrant, l'homme qui a tué 51 personnes dans deux mosquées de la ville de Christchurch le 15 mars 2019, dans ce qui constitue la plus grande tuerie de masse de l'histoire de la Nouvelle-Zélande, a été condamné jeudi 27 août à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.





Lors de l'énoncé de la peine, le juge Cameron Mander, a souligné que derrière l'idéologie "tordue" de cet "homme mauvais" et "inhumain", se cachait une "profonde haine" qui l'a conduit à s'en prendre à des hommes, des femmes et des enfants sans défense.





"Il revient à la Cour d'apporter une réponse de rejet catégorique face à des malfaisances aussi haineuses", a déclaré le juge en prononçant cette peine sans précédent dans l'histoire judiciaire de la Nouvelle-Zélande.





Le magistrat, qui a souligné le très lourd tribut payé par la communauté musulmane néo-zélandaise, a affirmé que l'auteur du terrible carnage a cependant échoué à promouvoir l'idéologie d'extrême droite. "C'était brutal et sans pitié. Vos actions étaient inhumaines", a déclaré le juge.

Attentats de Christchurch : Brenton Tarrant condamné à la prison à vie







"Il mérite une vie de silence total et absolu"





La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a salué jeudi la condamnation de Brenton Tarrant. "Le traumatisme du 15 mars n'est pas facile à guérir, mais aujourd'hui j'espère que c'est la dernière fois que nous avons à entendre ou à prononcer le nom du terroriste qui en est responsable", a-t-elle déclaré, estimant qu'"il mérit[ait] une vie de silence total et absolu".





Brenton Tarrant, ressortissant australien de 29 ans identifié comme un suprémaciste blanc, avait choisi d'assurer seul sa défense, récusant ses avocats le mois dernier. Il a décidé de ne pas s'exprimer.





Émotion





Après avoir dans un premier temps rejeté les 92 chefs d'accusation le visant – notamment pour acte terroriste, meurtres et tentatives de meurtre –, Brenton Tarrant a admis en mars 2020 avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Jamais auparavant un suspect n'avait été inculpé d'acte terroriste en Nouvelle-Zélande.





Le verdict a été annoncé après trois jours d'audience chargés d'émotion, avec les témoignages de dizaines de personnes blessées durant l'attaque et de familles de victimes.