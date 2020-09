Obama annonce la sortie de son livre deux semaines après l'élection

Obama annonce la sortie de son livre

L'ancien président américain Barack Obama a annoncé jeudi la sortie de son livre le 17 novembre, deux semaines après l'élection qui départagera Donald Trump et Joe Biden. "Promised Land", qui sera publié simultanément en 25 langues à travers le monde, est le premier de deux volumes.





"Avoir terminé un livre est un sentiment très particulier et je suis fier de celui-ci", a tweeté l'ancien président démocrate, au pouvoir de 2009 à 2017. Le prédécesseur de Donald Trump explique avoir essayé d'offrir "un récit honnête" de sa présidence, et une réflexion sur "les moyens d'apaiser les divisions et de faire en sorte que la démocratie fonctionne pour tout le monde".