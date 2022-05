Obtention de visa de la France : La proposition de Mehdi Reddad candidat aux législatives françaises

Le promesse de Mehdi Reddad aux Etudiants désireux d'un visa

Les étudiants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France et les familles des binationaux, qui sont confrontés à un problème de visa, ont un avocat déterminé à porter leur combat. Il s’agit de Mehdi Reddad, candidat aux prochaines législatives françaises pour la 9e circonscription (axe Maroc-Sénégal).





"Je veux favoriser l’accès des visas aux étudiants sénégalais mais aussi à ces familles de Français binationaux. Il faut que les gens puissent bénéficier de ce droit", a fait savoir le candidat d’Horizon d’Edouard Philippe qui faisait face à la presse, hier à Dakar.





Natif de Casablanca, Mehdi Reddad veut mettre fin aux promesses non tenues de certains politiciens aux françaises de l’extérieur. ‘’Souvent on est représenté par des gens qui une fois élus, ne s’occupent plus des Français de l’extérieur. Moi, j’ai la chance d’être né et grandi en Afrique et je travaille ici’’, soutient-il.