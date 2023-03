Boko Haram vs Etat islamique : au Nigeria, guerre entre jihadistes pour la suprématie

Les deux principaux groupes jihadistes au Nigeria s'affrontent ces dernières semaines dans des combats meurtriers d'une rare intensité pour la suprématie longtemps convoitée dans leur fief du nord-est, selon des sources de sécurité et des habitants.



Une insurrection jihadiste sévit depuis quatorze ans dans l'Etat du Borno, où les groupes Boko Haram et Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) contrôlent des pans du territoire et multiplient les attaques, un défi de taille pour le nouveau président élu Bola Tinubu.



Rivaux de longue date, les deux groupes ont d'abord commencé à s'affronter en raison de différends idéologiques, l'Iswap -né en 2016 d'une scission au sein de Boko Haram- s'opposant aux meurtres de musulmans.



Cette rivalité s'est depuis transformée en guerre pour la suprématie autour et dans le bassin du lac Tchad, où chacun exerce son influence. Ces dernières semaines, les combats ont redoublé d'intensité, faisant des centaines de morts, notamment dans les villages de Gerere et Juma'a Toro, près de la frontière avec le Niger.



"On est au courant des combats qui se déroulent entre les terroristes, ce qui est une bonne chose pour nous, donc on observe et on garde un œil sur la façon dont cela se développe", explique à l'AFP une source dans le renseignement nigérian.



"Il est difficile de donner un bilan des deux côtés mais les chiffres sont énormes. On parle de plus de 200 morts, rien qu'à Juma'a Toro", poursuit cette source sous le couvert de l'anonymat.



Des pêcheurs sur les îlots du lac Tchad disent entendre des détonations et tirs nourris en provenance des villages de Gerere et Juma'a Toro.



"Les combats sont très intenses. On entend de grosses explosions (...), surtout la nuit", affirme l'un d'eux à l'AFP, Abubakar Alka.



"D'après les bribes (d'informations) que nous recevons, les combats pourraient durer un certain temps car Boko Haram apporte davantage d'armes depuis son enclave du côté nigérien du lac", ajoute M. Alka.