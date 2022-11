Onze élèves blessés après une explosion lors d’un cours de chimie à Sidney

Explosion lors d'un cours de Chimie en Australie

Onze écoliers et leur professeur ont été emmenés à l’hôpital après qu’une expérience a mal tourné lors d’un cours de chimie dans une école de Sidney, en Australie. Deux élèves ont subi des brûlures sévères, tandis que les autres s’en sont sortis avec des brûlures superficielles.





L’un des élèves, gravement brûlé, a dû être transporté à l’hôpital par hélicoptère. Les autres ont été transportés en ambulance ou en voiture vers des hôpitaux proches. L’enseignant, lui, n’a pas été hospitalisé, car ses blessures ne nécessitaient pas de prise en charge urgente.





Selon le journal britannique “The Guardian”, les élèves ont entre 10 et 11 ans. L’expérience a été menée à l’extérieur, mais à cause du vent, le produit chimique a explosé et a atteint le visage de certains enfants. Les pompiers et la police essaient toujours de comprendre comment cela a pu se produire.





Un élu local s’est exprimé dans la presse au sujet de cet accident. “Mes pensées vont aux élèves et au personnel. Je leur souhaite à tous un prompt rétablissement”, a-t-il déclaré.