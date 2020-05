Origine du Covid-19 : Mike Pompeo accable la Chine

Les États-Unis en sont convaincus. Le Covid-19 "est originaire d'un laboratoire de Wuhan". Après le Président Trump, c'est au tour du chef de la diplomatie américaine d'affirmer, dans un entretien accordé à la chaîne Abc, qu' "il existe des preuves immenses que c'est de là que c'est parti".



Selon Mike Pompeo, "la Chine est connue pour sa propension à infecter le monde et à utiliser des laboratoires ne respectant pas les normes (...). Ce n'est pas la première fois que le monde est mis en danger à cause de virus provenant de laboratoires chinois".





Seulement, l'OMS a soutenu ce vendredi que "selon de nombreux scientifiques, le Coronavirus est bel et bien d'origine naturelle et non un virus fabriqué par l'homme".