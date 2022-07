Ouganda : deux Sénégalais arrêtés pour trafic de visas

Deux Sénégalais ont été arrêtés à l’aéroport international d’Entebbe, à 35 km de Kampala, la capitale de l’Ouganda. Il s’agit de S. F. D et M. A. Ils sont tombés en même temps qu’un Ouganda dont les initiales sont B. A.



Ils détenaient 51 passeports portants des faux visas pour l’Arabie saoudite. Sept de ces documents de voyage appartiennent à des Gambiens.



D’après Wal fadjri, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, citant des médias locaux, les mis en cause ont été interpellés alors qu’ils avaient embarqué à bord d’un vol d’Emirates en partance pour Dakar.



«Nous les avons arrêtés et nous enquêtons sur la source de leur activité que nous soupçonnons d’être liée à quelqu’un en Arabie saoudite», a déclaré Mundeyi Simon Peter, responsable des Relations publiques du ministère ougandais de l’Intérieur.



Les deux principaux suspects seraient propriétaires d’une agence de voyage au Sénégal. Ils auraient avoué avoir engagé B. A pour obtenir des visas pour l’Arabie saoudite pour des clients basés au pays.



Wal fadjri rapporte que Mundeyi Simon Peter a informé que les deux Sénégalais seront jugés et expulsés au Sénégal. Et que les passeports seront remis aux pays de leurs titulaires.