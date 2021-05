Palestine: Le Camis appelle l’OCI à mettre la pression sur la communauté internationale

La situation en Palestine inquiète au plus haut point la Coordination des Associations et Mouvements Islamiques du Sénégal. Ce sentiment a été exprimé dans un communiqué rendu public ce mercredi.





Après avoir démontré l’importance de la mosquée Al Aqsa pour la communauté musulmane, la Coordination a rappelé les « restrictions tyranniques » des droits et libertés dont sont victimes les Palestiniens depuis « 70 ans ». Une situation qu’ils dénoncent en plus de désapprouver « les exactions et manœuvres inhumaines dont la terre palestinienne est le théâtre ».



Le Camis appelle ainsi les musulmans à l’union. Un appel est aussi dirigé à l’endroit des organisations telles que l’Organisation de la Coopération Islamique. Selon eux, l’OCI devrait « mettre la pression sur le conseil de sécurité des Nations Unies pour l’arrêt immédiat de la colonisation sioniste des terres palestiniennes et de l’inimité manifeste juive contre les populations palestiniennes et que leurs droits civiques leur soient rendus ».