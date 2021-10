Pandora Papers: le député LREM Sylvain Maillard épinglé à son tour se défend

Après l’ancien ministre Dominique Strauss-Kahn et l’ex-eurodéputé RN Aymeric Chauprade, c’est au tour du député LREM de Paris Sylvain Maillard d’être épinglé par les Pandora Papers, cette enquête qui révèle l’ampleur de l’évasion fiscale mondiale publiée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).



Ce mardi 5 octobre, Le Monde, l’un des médias membres de l’ICIJ, publie en effet un nouveau volet dévoilant le business de toupies Beyblade -qui faisait fureur dans les années 2010 dans les cours de récréation- et dans lequel sont impliqués Sylvain Maillard (au moins sur le papier), son associé Florian Deloppinot, et deux autres Français.



Concrètement, en septembre 2010, une société-écran (fictive) Unik Deal Limited est immatriculée aux Seychelles, doit “vendre en ligne des vêtements importés d’Asie et des Etats-Unis vers la France”, rapporte le quotidien. En fait, l’entreprise sert de “base arrière financière” à Mydestock.com, une boutique en ligne qui vend des contrefaçons de toupies Beyblade en France. Un business juteux, puisque le jeu est tellement populaire chez les jeunes que tous les magasins sont en rupture de stock, explique encore Le Monde.



“Des toupies aux Seychelles?”



Mais pour Hasbro, la multinationale américaine qui détient les droits de Beyblade, ces toupies sont des contrefaçons car vendues hors de son réseau. Alors que les noms des associés ayant fondé la société devaient rester cachés, la justice parvient néanmoins à retrouver celui de Florian Deloppinot, lequel sera condamné en 2014 à payer 60.000 euros pour contrefaçon et préjudice commercial. Sylvain Maillard reste lui invisible et n’est pas poursuivi par la justice.



“Des toupies aux Seychelles? C’est une blague?”, se défend l’élu contacté par Le Monde, assurant par ailleurs ne rien savoir de cette société-écran. Dans un communiqué, il garantit avoir été “victime d’une usurpation d’identité en 2010”. “Remettre en cause ainsi mon intégrité est blessant et choquant”, ajoute-t-il



Florian Deloppinot le dédouane également, assurant avoir effectué les formalités administratives sans le prévenir: “J’ai créé la société trop rapidement, sans réfléchir. Ayant en ma possession une copie du passeport de Sylvain Maillard, je l’ai envoyée sans le prévenir et signé à sa place les documents.” Ce qui n’a pas empêché Sylvain Maillard de recevoir 25% des parts de la société en question, assure encore Le Monde. Interrogé sur ce point précis Florian Deloppinot dit simplement: “Je le regrette profondément”.



De son côté, face à ces révélations en cascade, Bercy a lancé des vérifications concernant la présence ou non de résidents fiscaux français parmi les personnes épinglées dans les Pandora Papers, a indiqué ce mardi 5 octobre le ministre de l’Économie Bruno Le Maire à l’AFP, disant ne pas pouvoir se prononcer sur ce sujet à ce stade.



Et de préciser: “Si des résidents fiscaux français devaient être impliqués dans des schémas d’optimisation abusifs, la direction générale des finances publiques, à ma demande, engagerait sans aucun délai des démarches nécessaires en lien avec la justice pour récupérer toutes les sommes dues.”