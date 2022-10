Paris-Dakar à vélo : Le pari fou d’un jeune sénégalais

Un périple pour la noble cause. L’initiative vient de Mouhamadou Bamba Ndiaye qui, en quittant Paris le 17 septembre dernier, souhaite rejoindre Dakar en vélo. Ce challenge dénommé « La route de la soif et de l’espoir » est un moyen pour cet athlète de braquer les projecteurs sur le phénomène de l’émigration clandestine en partageant les peines endurées par ces milliers de jeunes dans leur traversée. « Je fais ce défi parce qu’à la base on voulait faire un documentaire sur l’émigration clandestine. Malheureusement, on n’a pas eu tous les fonds nécessaires pour concrétiser ce projet », a-t-il dit dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.



Le jeune homme souhaite aller à la rencontre des jeunes africains durant les différentes étapes de leur migration vers l’Europe, échanger avec eux dans le but de mieux comprendre leur motivation mais aussi essayer de leur faire partager son « expérience de vie en Europe avec ses espoirs mais aussi ses désillusions ». Pour soutenir le projet, des cagnottes ont été ouvertes. Bamba Ndiaye prévoit de verser 5 % du montant collecté aux enfants de la pouponnière de Mbour et 5% au centre des handicapés moteur de Mbour. Le reste servira à financer le trajet et l'organisation de l'arrivée.