Paris : Macky Sall a dîné avec Biden, Sarkozy, Bernard Arnault, Thomas Pesquet…

Dans le cadre de la commémoration des 80 ans du Débarquement en Normandie, le Président français, Emmanuel Macron, a offert un dîner en l’honneur de son homologue américain, Joe Biden. D’après Les Échos, l’ancien Président Macky Sall faisait partie des invités de l’Élysée.



Celui qui occupe les fonctions d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P), depuis la fin de son mandat, le 2 avril dernier, était aux côtés d’illustres convives tels l’ancien chef de l’État français Nicolas Sarkozy, l’homme le plus riche du monde, le français Bernard Arnault, et l’astronaute Thomas Pesquet.