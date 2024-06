PARIS : UN RASSEMBLEMENT CONTRE L'ANTISÉMITISME ORGANISÉ CE LUNDI

À l'appel de la revue La Règle du Jeu, du Crif et d'un ensemble de personnalités médiatiques, un rassemblement de lutte contre l'antisémitisme est prévu ce lundi à Paris.





Un rendez-vous visant à dénoncer «la déferlante de haine». Un rassemblement contre l'antisémitisme est organisé ce lundi à Paris, à partir de 19h au Théâtre Antoine (10e arrondissement), à l'appel de plusieurs organisations dont le Crif et plusieurs personnalités politiques et médiatiques.





Ainsi, parmi les participants à cette soirée marquée par la lutte contre l'antisémitisme figurent notamment Yäel Braun-Pivet, Anne Hidalgo, Gérard Larcher ainsi que Bernard-Henri Lévy, le directeur de La Règle du Jeu, Manuel Valls, Patrick Bruel, Sandrine Kiberlain ou encore le Grand Rabbin de France Haïm Korsia et Yonathan Arfi, président du Crif.





L'événement intervient à six jours des élections européennes, et dans un contexte marqué par la résurgence des actes antisémites en France et en Europe, à l'heure où se mêle sur la scène internationale un conflit armé entre les forces israéliennes et l'organisation terroriste Hamas à Gaza.





DES DISCUSSIONS IMPORTANTES

«L’antisémitisme est là. Sournois ou véhément, de plus en plus violent, c’est comme un nuage noir qui, de Malmö à Bruxelles ou aux campus des universités françaises, plane sur le continent européen. Or qu’en disent les têtes de listes, pour les élections européennes du 9 Juin ? Peu de chose. Qui, dans la campagne qui s’achève, pour dénoncer avec la force nécessaire ce poison qui avilit les cœurs, trouble la paix civile, corrompt la démocratie et sape les fondements même de l’Europe ? Peu de monde», ont écrit les organisateurs dans le communiqué annonçant le rendez-vous de ce lundi soir.