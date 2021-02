Paris : Une Sénégalaise condamnée à 3 ans de prison pour braquage

La Sénégalaise A. S. a été condamnée, en début de semaine, à 3 ans de prison ferme, par le tribunal correctionnel de Créteil, dans le Val-de-Marne.D’après Les Échos, elle est accusée d’avoir commandité un braquage des tontines des «Driankés» de Paris.Elle avait engagé des hommes pour dépouiller ses camarades d’infortune, lors d’une soirée de tontine, le 21 juin 2015.Ses complices (le chef opérationnel Sotigui Konaté, le recruteur Ahmet Sakho et un jeune braqueur de 16 ans) ont été condamnés à une peine de 3 ans, dont 18 mois de sursis probatoire.Le tribunal a ordonné leur placement sous contrôle judiciaire, avec l’obligation de pointer, chaque semaines, au commissariat de police.Âgée aujourd’hui, de 55 ans, A. S., rapporte le journal, est originaire des HLM 5 de Dakar.Quid de son motif ? "J’avais des soucis d’argent et j’étais menacée d’expulsion", a-t-elle confié au juge.Elle est mère de 3 enfants, tous bien intégrés. L’une est policière, l’un est ingénieur et un autre est conducteur d’engin de chantier.