Patrick Balkany filmé avec la main baladeuse pendant la Fête de la musique

Patrick Balkany

Nous vous en parlions ce lundi, Patrick Balkany, sorti de prison il y a quatre mois, s’est fait remarquer à l’occasion de la Fête de la musique en offrant aux habitants de Levallois-Perret quelques pas de danse. Une nouvelle vidéo circule ce mardi où le comportement de l’ancien homme politique envers une passante a interpellé les réseaux sociaux.

Condamné pour fraude fiscale et blanchiment, Patrick Balkany a été libéré de prison en février pour des raisons de santé. Quatre mois plus tard, il est apparu plus en forme que jamais lors de la Fête de la musique à Levallois-Perret. Ses pas de danse sur “Djomb”, le morceau de Bosh, ont été filmés et font le tour des réseaux sociaux depuis dimanche soir. Ces dernières heures, une autre vidéo a fait son apparition.

Toujours au même endroit, mais sur une musique différente, l’homme de 70 ans danse avec trois femmes. C’est alors qu’il descend doucement sa main vers les fesses de celle qui se trouve à sa droite. Il semble tenter de la glisser dans sa poche arrière, mais sans succès, et il la retire finalement après plusieurs secondes de tentatives infructueuses. La femme lui prend alors la main et la lève, comme si de rien n’était.





Invité sur CNews, Balkany a expliqué les raisons de son apparition sur la piste de danse. ?À trois heures de l’après-midi, un camion est arrivé (...) et ils ont mis de la musique. Et là j’ai dansé pendant deux minutes avant d’aller saluer un ami. D’ailleurs je me suis vite arrêté parce que comme j’ai très très très mal au dos, ça m’a fait ma gymnastique. C’était vraiment deux minutes... J’ai esquissé quelques pas de danse pour montrer que j’étais encore vivant”, a-t-il relaté.