Pelé est mort à 82 ans, sa mère en a 100 et vit encore: Ce qu'il faut savoir sur la génitrice de la légende

La mère de Pelé est centenaire

Le football a perdu son « roi » hier jeudi 29 décembre 2022. Edson Arantes do Nascimento alias Pelé est décédé à Sao Paulo au Brésil. Le triple champion du monde avait 82 ans. Dernier né de la famille do Nascimento, il est le deuxième fils de Dona Celeste à quitter ce monde après Jair, mort d’un cancer de la prostate en 2020. Dona Celeste est la mère de Pelé. Elle est encore vivante et a fêté ses 100 ans le 20 novembre 2022, le jour même du début de la coupe du monde Qatar 2022.





« J’ai plus de cent raisons d’être reconnaissant d’être ton fils »





L’ex-star de Santos avait alors adressé un émouvant message à sa génitrice. « Depuis que je suis petit, elle m’a appris la valeur de l’amour et de la paix. J’ai plus de cent raisons d’être reconnaissant d’être ton fils. Merci pour chaque jour passé à tes côtés maman » avait écrit le champion du monde. Celeste vit actuellement à Santos au Brésil avec sa fille aînée Maria Lucia. Elle était mariée à Joao Ramos do Nascimento, le père de Pelé surnommé Dondinho. Ce dernier était aussi un joueur de football professionnel. Il a notamment évolué à l’Atletico Mineiro et Fluminense, deux grands clubs brésiliens. Dona Céleste a eu trois enfants avec Dondinho. La première est bien entendu Maria Lucia, le deuxième Jair, surnommé Zoca, et le dernier, Edson Arantes. Jair a tenté aussi d’embrasser une carrière professionnelle comme Pelé , mais il s’est vite arrêté au bout de 20 matchs, devenant le conseiller de son petit frère star.





« Je veux que tu continues à t’accrocher à ma jupe »