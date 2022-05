Pèlerinage 2022 : L’Arabie Saoudite ouvre ses portes et corse les conditions

Le pèlerinage aux lieux saints de l’islam aura lieu cette année. L’annonce a été faite par la ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Mme Aïssata Tall Sall qui faisait face à la presse, ce mercredi 4 mai, au siège de son ministère, en présence du Délégué général au pèlerinage et son équipe, des voyagistes privés, entre autres, a précisé que le Royaume d’Arabie Saoudite a décidé d’organiser cette année ce grand rendez-vous religieux annuel après 3 ans d’interruption à cause de la pandémie de Covid-19.



Seuls 5822 pèlerins pour le Sénégal

Ainsi, pour cette présente édition qui, selon elle, est « particulière », Mme la ministre informe que les autorités saoudiennes, tenant compte de cette crise sanitaire qui sévit toujours, ont décidé que seul 1 million de pèlerins effectuera le hadj à travers le monde entier. Et sur ce nombre, le quota alloué au Sénégal est de 5 822.

Ce quota doit être réparti entre l’Etat du Sénégal et les voyagistes privés. Sur ce, Aïssata Tall Sall renseigne que le gouvernement a décidé de conduire 2 000 pèlerins et le reste (3 822) sera réparti aux privés. Un nombre jugé « insuffisant » par les intéressés. Mais, la tutelle n’écarte pas d’éventuelles possibilités pour l’augmenter car, des négociations sont en cours.

Le package fixé à plus de 4 millions de francs Cfa

Par rapport au package, Mme le ministre renseigne que 4 200 000 F Cfa est le montant minimal à payer pour effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année dans les meilleures conditions. Cette hausse du package, selon elle, s’explique par plusieurs facteurs, à savoir : la suppression des hébergements hors hôtel, la hausse du prix du billet d’avion du fait de l’augmentation du carburant, une économie d’échelle due au quota de cette année, entre autres. Des conditions posées par le Royaume d’Arabie Saoudite.

L’âge maximal est fixé à 65 ans

Au-delà de cette enveloppe, les autorités saoudiennes ont aussi notifié à chaque pays que l’âge maximal pour aller remplir le 5ème plier de l’Islam à la Mecque cette année est fixé à 65 ans. Une condition restrictive qu’elle justifie par la présence toujours de la pandémie de Covid-19.