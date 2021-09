Pendant des années, il droguait sa femme pour la livrer à des dizaines de violeurs

Il droguait sa femme et filmait le fiml

Un sexagénaire originaire du Vaucluse est soupçonné d’avoir drogué sa femme pendant des années afin qu’elle se fasse violer par des inconnus. Les faits datent de 2013 mais ont été révélés il y a seulement un an. Hier encore, des interpellations dans le cadre de cette affaire ont eu lieu.

En septembre 2020, un homme de 68 ans est interpellé pour avoir filmé sous les jupes d’au moins trois femmes dans un supermarché. L’individu plaide un “dérapage isolé” mais une perquisition est tout de même réalisée à son domicile. C’est alors que le matériel exploité dévoile des films de son épouse, droguée et inconsciente, violée par des inconnus. Le sexagénaire est mis en examen et son épouse découvre le calvaire qu’elle a subi pendant des années.





L’homme opérait la nuit dans leur pavillon de campagne à Mazan, dans le Vaucluse. Il droguait son épouse avec de fortes doses de tranquillisants afin d’éviter toutes séquelles. La femme pensait avoir des insomnies, trous noirs et maux de tête, mais ne se doutait pas de ce que son mari lui infligeait. Ce dernier recrutait des hommes sur des sites de rencontres, et les faisait venir chez lui pour violer sa femme. Il participait parfois, et filmait même le viol. Certaines personnes ont affirmé avoir pensé qu’elles participaient à un “jeu sexuel” durant lequel la femme “simulait” être endormie. De son côté, le mari assure avoir informé toutes les personnes venues chez lui.