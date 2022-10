Pénurie de carburant: Emmanuel Macron promet de “faire le maximum”

Emmanuel Macron

La grève dans les raffineries françaises de TotalEnergies a été reconduite sur cinq sites, a indiqué lundi à l'AFP le coordinateur CGT pour le groupe, Eric Sellini, dont le syndicat n'a pas signé l'accord sur les salaires conclu entre la direction et deux syndicats majoritaires.





"La grève est reconduite (sur les sites de) Normandie (raffinerie et dépôt, NDLR), à Donges (raffinerie et dépôt), La Mède (bioraffinerie et dépôt), Feyzin (dépôt, la raffinerie étant à l'arrêt pour raison technique) et à Flandres (dépôt), malgré les réquisitions", a indiqué M. Sellini, portant le total des sites en grève à trois raffineries (sur sept) et cinq gros dépôts (sur environ 200). Grève: les secteurs concernés et les transports touchés ce mardi pic.twitter.com/UxRXwjaEzM — BFMTV (@BFMTV) October 17, 2022





Un accord sur des augmentations salariales avait été conclu dans la nuit de jeudi à vendredi avec deux syndicats majoritaires de TotalEnergies, la CFDT et la CFE-CGC.





"La direction a déjà largement communiqué sur l'accord, elle ne semble pas prête à revenir à la table des négociations", a dit lundi à l'AFP M. Sellini, dont le syndicat compte poursuivre le mouvement jusqu'à mardi, journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle à laquelle ont aussi appelé FO, Solidaires et la FSU.





L'accord signé la semaine dernière par les syndicats majoritaires chez TotalEnergies prévoit une "enveloppe” globale de hausse des salaires de 7%, dont 5% d'augmentation pour les ouvriers et techniciens et 3,5 % pour les cadres, plus une part individuelle qui pourra différer selon les personnes. Il prévoit en outre une prime d'un mois de salaire, avec un plancher de 3.000 euros et un plafond de 6.000 euros.





La CGT continue elle à réclamer 10% de hausse, correspondant à "l'inflation plus le partage" des bénéfices engrangés par l'entreprise pétrolière, à savoir 5,7 milliards de dollars pour le seul deuxième trimestre (5,8 milliards d'euros).

“Pour les Français”

Le gouvernement français a haussé le ton lundi matin en réquisitionnant le dépôt de carburant de Feyzin (Rhône) à partir de 14 heures, après avoir reconduit à 06H00 la réquisition du dépôt de Mardyck, près de Dunkerque, pour alimenter les stations-service des Hauts-de-France, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté, a annoncé lundi le ministère de la Transition énergétique. Pénurie de carburants: Emmanuel Macron promet de faire "le maximum" pic.twitter.com/Yj9jP6Re8z — BFMTV (@BFMTV) October 17, 2022





Il faut “libérer les dépôts de carburants, libérer les raffineries qui sont bloquées et utiliser les moyens de la réquisition”, a déclaré le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire.





“Le temps de la négociation est passé. Il y a eu une négociation, il y a eu un accord, cela veut dire qu’il faut que force reste à la voix majoritaire”, a ajouté le ministre au micro de BFMTV, en référence à l’accord conclu la semaine dernière entre TotalEnergies et deux syndicats majoritaires, mais que le syndicat CGT rejette. “C’est inacceptable et c’est illégitime”, a-t-il martelé.





Le président Emmanuel Macron a dit de son côté vouloir que la crise du carburant “se règle le plus vite possible”, promettant de “faire le maximum” et se disant “aux côtés de tous nos compatriotes qui galèrent et qui en ont assez de cette situation”.





“Nous le faisons pour les Français, nous ne le faisons pas contre les grévistes, elles (les réquisitions) sont absolument nécessaires pour que les gens puissent continuer d’aller au travail et subvenir à leurs besoins basiques”, a déclaré lundi Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique.





La ministre s’est rendue lundi matin à l’aube sur le port de Gennevilliers en Ile-de-France, afin de suivre le ravitaillement en cours des camions citernes dans un dépôt géré par la société Sogepp, et alimenté notamment par la raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine en Normandie. L’Ile-de-France est alimentée en carburants par une dizaine de dépôts pétroliers de ce type.





“J’ai demandé au préfet des Hauts-de-France de réquisitionner les personnels indispensables pour le dépôt de Dunkerque. Sur l’équipe de six heures, ce sont six personnes qui ont été réquisitionnées hier soir, et j’ai également demandé au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de réquisitionner les personnels indispensables à la reprise des expéditions depuis le dépôt pétrolier de Feyzin à 14 heures, pour soulager les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté qui sont aujourd’hui sur un taux de rupture (d’approvisionnement, NDLR) qui est supérieur à 35%,” a précisé la ministre à l’AFP.





Le site de Dunkerque, qui appartient à TotalEnergies, en est à son quatrième arrêté de réquisition, pendant cette grève pour les salaires, qui a commencé le 27 septembre. Les arrêtés de réquisition se sont étalés entre jeudi 13 octobre à 14 heures et samedi 14 heures. Aucune livraison n’a eu lieu dimanche.