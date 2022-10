Pénurie de carburants : «Le blocage n'est pas une façon de négocier», estime Emmanuel Macron

Au cours de son déplacement en Mayenne, ce lundi 10 octobre, Emmanuel Macron est revenu sur la pénurie d’essence qui touche la France à la suite des grèves de salariés dans plusieurs raffineries et dépôts de carburants. Le chef de l’État a appelé les groupes pétroliers et les syndicats «à la responsabilité» tout en estimant que le «blocage n’est pas une façon de négocier».



«Je souhaite qu'une issue puisse être trouvée, une conclusion rapide des négociations» et «j'appelle l'ensemble des entreprises concernées et les salariés à un esprit de responsabilité», a déclaré le chef de l'Etat au cours d'un déplacement à Château-Gontier (Mayenne).