Perquisition à Mar-a-Lago : que risque Donald Trump dans l’enquête du FBI

Une « persécution politique ». Donald Trump a dénoncé ce mardi 9 août la perquisition menée dans sa propriété de Mar-a-Lago en Floride par le FBI, qui recherchait des cartons de documents officiels emportés par l’ex-président après sa défaite à l’élection en 2020.







Or, le Federal Records Act de 1978 oblige tous les présidents américains (et leurs plus proches collaborateurs) à transmettre l’ensemble de ses e-mails, lettres et documents de travail aux Archives nationales. Il est aussi interdit de les détruire. Une précision importante, alors qu’une photo d’un papier au fond de la cuvette des toilettes de la Maison-Blanche a resurgi quelques heures avant la perquisition. Selon un livre à paraître en octobre, Donald Trump aurait lui-même mis le papier dans les toilettes, avant de tirer la chasse d’eau.







Alors, que risque Donald Trump s’il a bel et bien enfreint la loi ? Le Federal Records Act n’a aucun pouvoir de sanction. Toutefois, le Code des États-Unis (qui définit la loi fédérale) dispose que toute personne qui « cache illégalement et volontairement, déplace, mutile, efface, falsifie ou détruit » des documents officiels sera condamnée à « une amende ou à une peine de prison de maximum trois ans de prison, ou les deux, elle doit abandonner son poste et a l’interdiction d’exercer de nouvelle fonction pour les États-Unis ».





Un risque d’inéligibilité pour la présidentielle 2024