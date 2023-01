Personne n’a jamais autant perdu d’argent qu’Elon Musk

Elon Musk Milliardaire

C’est un record dont le patron de Tesla se serait certainement bien passé. Selon le média spécialisé Bloomberg, Elon Musk est devenu il y a quelques jours la première personne au monde à perdre 200 milliards de dollars. Aujourd’hui, la fortune de l’homme d’affaires est estimée à 137 milliards de dollars, contre 340 milliards fin 2021.





Avant Elon Musk, personne dans l’histoire de l’humanité n’avait perdu autant d’argent. Selon le nouveau classement établi par Bloomberg, le patron de Tesla a vu sa fortune fondre de près de 200 milliards de dollars au cours de l’année 2022, notamment en raison de la chute du titre Tesla, dont la valeur a diminué de 65% en 2022. Bloomberg attribue également la chute de la fortune de Musk au rachat du service de micro-blogging Twitter.





En novembre 2021, la fortune personnelle du multimilliardaire américain atteignait encore les 340 milliards de dollars, faisant alors d’Elon Musk la personne la plus riche du monde. Un titre que le nouveau patron de Twitter n’aura gardé que quelques mois puisqu’il s’est fait devancer en décembre dernier par le Français Bernard Arnault, à la tête du groupe LVMH. La fortune de ce dernier est aujourd'hui estimée à 162 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index.





Le fabricant Tesla en perte de vitesse