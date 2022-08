Petite révolution dans le monde de la bière: la Westvleteren retrouve une étiquette

Pendant des décennies, la célèbre bière trappiste de Westvleteren s'est vendue sans étiquette. Le look assez austère de la bouteille ne faisait ainsi que renforcer le caractère presque sacré que les amateurs confèrent à ce breuvage. Dès samedi cependant, les bouteilles des trois différentes bières de l'abbaye de Saint-Sixte dans le Westhoek seront ornées d'étiquettes reprenant un peu plus d'informations que celles qui étaient compilées sur la capsule.



Les moines trappistes souhaitent, par cette démarche, répondre à la demande de plus de transparence autour de la fabrication des produits alimentaires. "Pour les bières, il n'y a aucune obligation légale de mentionner la liste complète des ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Néanmoins, il a été décidé en interne de le faire et de réintroduire les étiquettes", chose qui n'avait été plus faite depuis 75 ans environ, explique frère Godfried.



La fédération des Brasseurs belges nuance l'absence d'obligation légale à apposer sur une étiquette. Les bières de Westvleteren ne sont vendues qu'à l'abbaye et toute revente du produit est interdite. Elles n'entrent donc pas dans le circuit de distribution classique, précise Krishan Maudgal, directeur des Brasseurs belges. Jusqu'ici, la communauté se contentait de mentionner le minimum sur la capsule de la bière à savoir: la date de péremption, le taux d'alcool, la quantité de bière (en centilitres), le logo de recyclage, et le nom du producteur (l'abbaye elle-même). L'allergène malt d'orge (gerstmout) était également inscrit.



Désormais, les étiquettes, reprendront bien sûr ces éléments ainsi que la liste complète des ingrédients en trois langues, les valeurs énergétiques, et le logo avec les armoiries de l'abbaye de Saint-Sixte. La communauté, qui a lancé un système de vente en ligne à l'été 2019, poursuit en outre son cheminement numérique en apposant sur l'étiquette un code QR qui renvoie au site web avec le tableau complet des valeurs nutritionnelles.



Des recommandations liées à la consommation (température de service) et à la conservation du précieux breuvage sont également fournies.