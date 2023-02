Pierre Palmade victime d'un grave accident de voiture, son pronostic vital engagé

Selon nos confrères du JDD, l'humoriste Pierre Palmade est en état d'urgence absolue après un accident de voiture survenu ce vendredi soir.



L'inquiétude. Selon nos confrères du «Journal du Dimanche», l'humoriste Pierre Palmade est en état d'urgence absolue après un violent accident impliquant trois voitures survenu vers 19h, en la commune de Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne, à proximité de Dammarie-les-Lys, sur la RD372, une information qui nous a été confirmée par des proches.



Son pronostic vital est engagé, rapporte l'AFP. L'accident impliquant trois voitures s'est produit à 18H45 sur une route départementale au niveau de la commune de Villiers-en-Bière, et a fait quatre autres victimes, dont une femme enceinte et un enfant avec leur pronostic vital également engagé, a ajouté l'un des sources proches du dossier.



Né à Bordeaux le 23 mars 1968, il rencontre un franc succès dès l'âge de vingt ans après avoir participé à l'émission culte La Classe sur FR3. Dès lors, on s'arrache ses talents d'écriture et son sens de l'autodérision, signant ou jouant dans de nombreux spectacles devenus cultes comme Un point c'est tout avec sa complice de toujours Muriel Robin dont il co-écrira les one-woman shows, Ils s'aiment (1996) et Ils se sont aimés (2001) avec Michèle Laroque. Au cinéma, il co-écrira les dialogues de «Pédale douce» en 1996, sera Assurancetourix dans les premières adaptations des aventures d'Astérix en 1998 et surtout campera un formidable Jacques Chazot dans «Sagan» de Diane Kurys aux côtés de Sylvie Testud. Si parfois, sa vie compliquée fera la une des chroniques des faits divers, il renaitra toujours sur la scène, tel un phénix.