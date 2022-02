Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma: “On s'en fout de ces sanctions”

Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma

Nos confrères de la RTBF ont pu s’entretenir ce mercredi matin avec le vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe. Selon Piotr Tolstoï, par ailleurs arrière-arrière-petit-fils de l’écrivain Léon Tolstoï (pour rappel, auteur de... “Guerre et Paix”), la Russie “s’en fout” des sanctions décidées par l’Occident.





“C’est beaucoup plus important de sauver les vies de nos compatriotes”





“A chaque fois qu’ils déclarent des sanctions contre la Russie, ça n’a aucun sens et aucune valeur ici, on s’en fout de ces sanctions, en fait”, a-t-il lancé. Ce fidèle de Vladimir Poutine, ancien journaliste star de la télévision russe reconverti en politique, a également qualifié le régime ukrainien de “néonazi” et a confirmé, sans surprise, que le pouvoir russe ne reconnaissait pas la révolution pro-européenne de 2014 en Ukraine. “La grande faute de l’Occident, c’est de penser que les Russes ne vivent que pour l’économie. Pour nous, c’est beaucoup plus important de sauver les vies de nos compatriotes, des Russes de l’Ukraine, de sauver les familles qui habitent depuis 8 ans sous le feu du régime néonazi installé à Kiev avec l’aide de l’Europe.”





“Aujourd’hui, l’Occident ne voit ni la violation de droits de l’homme des Russes qui habitent dans les républiques indépendantistes, ni le feu qu’ouvrent chaque nuit les troupes régulières ukrainiennes contre les massifs où vivent des gens pacifiques, non armés. Vous croyez que c’est seulement l’Union européenne qui est garante de la démocratie et des droits de l’homme. Non! La Russie va garantir les droits naturels des Russes qui habitent en Ukraine”, a-t-il poursuivi.





La Russie agira militairement “si l’Ukraine, dans cette situation très tendue, donne une raison” à son pays d’intervenir, a-t-il promis, “pour défendre les gens qui habitent dans ces républiques indépendantistes.”





L’élu russe ne pense en revanche pas que son pays va totalement envahir le pays. “Je crois que la présence des troupes russes dans les républiques va au moins arrêter l’activité des nationalistes ukrainiens. Si ça s’arrête, je ne crois pas qu’on va faire une pression militaire quelconque. Mais si ça ne s’arrête pas évidemment, on va faire quelque chose pour arrêter le massacre qui dure depuis 8 ans et que l’Europe ne veut pas ni reconnaître ni voir.”





“Il faut avoir des négociations”