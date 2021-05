Plus de 10.000 migrants sont arrivés en Italie par la mer depuis le début de l’année

10.000 migrants sont arrivés en Italie par la Mer

Plus de 10.000 migrants sont arrivés en Italie par la mer depuis début janvier, une augmentation d'environ 180% par rapport à l'année dernière à la même période. Plus de 500 sont décédés, a affirmé mardi à la presse à Genève une responsable du Haut-Commissariat de l'Onu pour les réfugiés (HCR).





L'agence onusienne est "très inquiète" du nombre de victimes. Celui-ci a été multiplié par environ 3,5 par rapport à la situation l'année dernière. Le HCR salue l'attitude italienne qui continue à accueillir des migrants malgré la pandémie mais, comme l'ONG SOS Méditerranée, il demande aux Etats d'en faire davantage.





Fuir les violences