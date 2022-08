Plus de 120 morts et blessés dans des attentats à la bombe en Afghanistan

Plus de 120 personnes ont été tuées et blessées en Afghanistan ces derniers jours, ont déclaré les Nations unies dimanche.

Dans un communiqué, la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) a exhorté le gouvernement de facto des talibans à assurer une plus grande sécurité aux minorités afin qu’elles puissent organiser leurs cérémonies religieuses sans nouvelles attaques.

La communauté chiite dans le viseur

L’organisation islamiste et terroriste État islamique a revendiqué la responsabilité d’attentats à la bombe à Kaboul visant des musulmans chiites dans la partie occidentale de la ville, vendredi et samedi. Dimanche, des informations non confirmées ont fait état d’un attentat pour le troisième jour consécutif dans la capitale afghane.

D’après la chaîne de télévision locale Kabul News, la dernière explosion a visé un bus civil à Chandawol, une autre zone chiite située à l’ouest de la ville.

Les dernières attaques ont eu lieu alors que les musulmans chiites, une minorité religieuse du pays, se préparent à l’Achoura, qui commémore le martyre de l’imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet.

L’État islamique a perpétré un certain nombre d’attentats meurtriers depuis la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans en août 2021, visant principalement des groupes religieux minoritaires.

