Plus de 15 000 morts du Covid-19 en Amérique latine

Préparation du cercueil d'un homme soupçonné d'être mort des suites du Covid-19 à Rio de Janeiro, le 5 mai 2020.

L'Amérique latine et les Caraïbes ont dépassé, mercredi 6 mai, le seuil des 15 000 morts du coronavirus. Cette région du monde où la pandémie devrait être au plus haut dans les prochains jours a enregistré plus de 282 000 cas de Covid-19.Le Brésil est le pays le plus touché avec 7 921 décès et 114 715 contaminés. Le pays a d'ailleurs enregistré 6 935 nouveaux cas confirmés de contamination et 600 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, soit un nombre record de morts sur une journée, depuis que le coronavirus est apparu dans le pays le 26 février.Viennent ensuite le Mexique (2 271 décès et 24 905 cas) puis l'Équateur (1 569 décès et 31 881 cas).Plusieurs pays comme la Colombie et la République dominicaine ont donc décidé d'étendre les mesures de confinement, afin de prévenir la propagation de la pandémie. Au contraire, certaines parties du Brésil ont engagé un processus de déconfinement.L'Organisation panaméricaine de la santé a appelé les gouvernements à être "prudents" en assouplissant ces mesures et a averti que la transmission était "encore très élevée" au Brésil, en Équateur, au Pérou, au Chili et au Mexique.Au Pérou, le président Martin Vizcarra a écarté mardi toute éventualité que les établissements scolaires et les universités puissent bientôt reprendre la classe. Dans ce pays, 51 100 cas de contamination ont été recensés pour près de 1 500 décès.