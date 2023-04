Plus de 260 athlètes ukrainiens morts depuis le début du conflit

Selon le ministre de la jeunesse et des sports ukrainien, Vadym Houttsaït, 262 athlètes ukrainiens sont morts en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.



Ce chiffre a été avancé lors de sa rencontre samedi avec le président de la Fédération internationale de gymnastique, Morinari Watanabe. Selon M. Houttsaït, 363 installations sportives ont été détruites en Ukraine depuis le début du conflit.



Le Comité international olympique (CIO) a réitéré, mardi, la recommandation qu’il avait formulée, à la fin de janvier, de réintégrer dans les compétitions sportives les sportifs russes et biélorusses, sous bannière neutre et sous réserve qu’ils n’aient pas activement soutenu la guerre en Ukraine, sans toutefois se prononcer sur les Jeux olympiques de Paris 2024.



Cette annonce avait provoqué de vives réactions à Kiev, le gouvernement ukrainien prescrivant notamment que les athlètes ukrainiens boycottent les épreuves comprenant des participants russes ou biélorusses.



« Il est très important pour nous qu’il n’y ait pas d’athlètes russes aux compétitions sportives et aux Jeux olympiques, car ils soutiennent tous cette guerre et participent à des événements organisés pour soutenir cette guerre », a déclaré, samedi, M. Houttsaït, lui-même ancien escrimeur.