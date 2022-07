Plus de 350 migrants clandestins interceptés au large du Maroc

Des migrants interceptés au Maroc en partance pour l

La Marine marocaine a intercepté entre samedi et lundi plus de 350 migrants irréguliers, dont quatre enfants, "à bord d'embarcations de fortune, de kayaks ou à la nage" en Méditerranée et dans l'Atlantique, a indiqué mardi une source militaire.





Parmi les 359 migrants clandestins secourus, en majorité originaires d'Afrique subsaharienne, se trouvent dix femmes et quatre enfants, a précisé la même source, citée par l'agence de presse MAP.





Ils ont reçu les premiers soins à bord des navires de la Marine, puis ont été acheminés vers les ports marocains les plus proches pour les procédures administratives d’usage, selon la même source.





Lundi, les autorités marocaines ont fait état de la mort de huit migrants après le naufrage de leur canot pneumatique au large de la côte sud du Maroc alors qu'ils tentaient de rejoindre l'archipel espagnol des Canaries.





Situé à la pointe nord-ouest de l'Afrique, le Maroc est un pays de transit pour de nombreux migrants qui cherchent à rejoindre l'Europe depuis ses côtes atlantique ou méditerranéenne.





Près de 1.000 migrants sont morts ou ont disparu en mer au premier semestre 2022 durant leur traversée vers l'Espagne, selon le dernier bilan de l'ONG Caminando Fronteras.