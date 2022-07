Plus de 500 femmes poursuivent Uber pour des agressions sexuelles commises par des chauffeurs

Uber poursuivi aux Usa par plus de 500 femmes

Uber est poursuivi en justice aux États-Unis par plus de cinq cents femmes qui affirment avoir été agressées par des chauffeurs. Les victimes, qui proviennent de plusieurs États du pays, se sont regroupées pour déposer plainte. Elles assurent que la société est au courant du problème depuis 2014, mais n’a jamais réagi.





La plainte, qui a été déposée ce mercredi 13 juillet devant la Cour supérieure du comté de San Francisco, concerne 550 femmes provenant de différents États américains. Elles auraient été enlevées, agressées, violées et harcelées par des chauffeurs qui travaillaient ou travaillent encore pour Uber. Le cabinet d’avocats représentant ces victimes qualifie de “lente et inadéquate” la réponse d’Uber aux violences sexuelles commises à l’encontre des passagers, et accuse la société de placer sa croissance financière au-dessus du bien-être de ses clients.