Plus de 700 "Pelé" sont nés au Pérou en 2022

Le monde du football a perdu le "Roi" Pelé en 2022 mais le nom de ce joueur de légende va encore perdurer notamment à travers les 738 enfants péruviens nés l'an dernier.



Selon la liste publiée par le registre national de l'état civil péruvien fin 2022, un total de 738 bébés ont été enregistrés sous le nom de Pelé, Rey Pelé, Edson Arantes ou Edson Arantes do Nascimento, le vrai nom du triple champion du monde.



Lundi, des milliers de fans et de dignitaires du football, rassemblés dans le stade du club brésilien de Santos, où il a joué de 1956 à 1974, ont fait un dernier adieu au joueur brésilien décédé le 29 décembre à l'âge de 82 ans.



Le footballeur, que beaucoup considèrent comme le plus grand de l'histoire, n'est pas la seule célébrité disparue en 2022 à laquelle les Péruviens ont voulu rendre hommage.



Ainsi, 551 filles péruviennes ont été baptisées Reine Elizabeth, Elizabeth la Deuxième ou Elizabeth II, titre de la monarque britannique décédée en septembre.



Au Pérou, le nom qui arrive cependant en tête de liste est celui de la star portugaise du football Ronaldo ou Cristiano Ronaldo (31.583).



Loin derrière figurent ceux de l'Argentin Lio Messi ou Messi --le champion du monde de football en titre-- donné à 371 nouveaux nés, et de la star française Mbappé ou Kylian Mbappé à 229 enfants.



Le monde du cinéma est également à l'honneur, 733 enfants ont été prénommés Maverick, le personnage du film culte sorti en 2022, Top Gun, interprété par Tom Cruise.



Chez les femmes, 1.787 portent notamment le nom de la chanteuse colombienne Shakira.



Le pays compte également un Elon Musk, le milliardaire américain propriétaire de Twitter. Un autre s'appelle "Qatar", pays hôte de la Coupe du monde 2022.