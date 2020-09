Plus de 7000 cas de coronavirus enregistrés en France en 24h

Le 5 août dernier à Marseille, des pompiers pratiquent des tests Covid. Plus de 7000 cas ont été enregistrés en 24h en France ce mercredi 2 septembre

Plus de 7000 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, un nombre en hausse, selon les chiffres publiés mercredi 2 septembre par Santé publique France (SpF).Dans le détail, 7017 cas ont été confirmés en 24 heures, a indiqué l’agence sanitaire nationale lors du bilan quotidien publié sur son site, une accélération par rapport aux 5000 nouveaux cas enregistrés la veille, mais comparable au niveau de vendredi (7319).Le taux de positivité des tests (proportion du nombre de personnes testées positives par rapport au nombre total de personnes testées) est identique à la veille, à 4,3%. Le nombre de foyers d’infection (ou “clusters”) en cours d’investigation est de 384, hors Ehpad, selon SpF.En 24 heures, 25 malades supplémentaires sont décédés du coronavirus en France, portant le total des décès à 30.686 depuis le début de l’épidémie.Parmi ces décès, 20.172 ont été enregistrés au sein des établissements hospitaliers, et 10.514 (données du 31 août, dernier chiffre connu) en établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad.Le nombre de patients du Covid-19 hospitalisés en réanimation continue de progresser, avec 22 personnes supplémentaires portant le total à 446.La Direction générale de la santé (DGS) indique de son côté que sur les sept derniers jours, plus d’un million de tests (1.004.859) ont été réalisés, soit l’objectif fixé par le gouvernement.Elle souligne que “la progression du virus continue sur l’ensemble du territoire”, avec “19 départements métropolitains et 2 d’Outre-mer concernés par une circulation active du virus, auxquels s’ajoutent la Guyane et la Martinique, toujours en état d’urgence sanitaire”.