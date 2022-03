Plusieurs milliers de personnes marchent dans Bruxelles en soutien avec l'Ukraine

Marche contre Poutine à Bruxelles

Environ 3.500 personnes, selon une estimation provisoire de la police de Bruxelles-Ixelles, se sont rassemblées dimanche à compter de 13h00 sur le boulevard roi Albert II, au croisement avec le boulevard Baudouin, en soutien avec le peuple ukrainien. Les manifestants et manifestantes se sont mis en mouvement vers 14h00 en direction de la place Jean Rey.





Des slogans sur des pancartes comme “Stop à la guerre”, “Europe, sois courageuse, agis maintenant” ou “Fermez le ciel” ressortaient de la foule, colorée par des drapeaux ukrainiens et d’autres de pays d’Europe de l’Est. Des personnes portaient des fleurs jaunes entourées de rubans bleus. “Russes, rentrez chez vous !”, a scandé la foule.





“Soutenez l’Ukraine par tous les moyens possibles”, a plaidé Yana Brovdiy, une des organisatrices, membre de l’organisme Promote Ukraine. “Les Ukrainiens ne veulent pas devenir des réfugiés en Europe. Ils veulent se défendre et garder leur pays.”





De nombreux ressortissants ukrainiens étaient présents, parmi lesquels Maria 38 ans. “Notre principale demande est de fermer le ciel. Mes parents qui sont pensionnés travaillaient dans une centrale nucléaire au sud (Konstantinovka). Ils vivent toujours à proximité et mon père qui est malade ne peut pas quitter le pays. On craint actuellement le même type d’attaque qu’il y a eu contre la centrale de Zaporijjia. C’est fou... Je suis sûre que si on ferme le ciel, la guerre pourrait rapidement prendre fin”, a-t-elle espéré.