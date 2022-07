Plusieurs victimes après des fusillades près de Vancouver

Des victimes de fusillades à Vancouver

“Plusieurs victimes” ont été dénombrées lundi matin dans le centre d’une ville de l’ouest du Canada après “plusieurs fusillades”, a annoncé la police, qui a appréhendé un suspect.





“Il y a eu de multiples victimes et de multiples fusillades”, a indiqué à l’AFP Rebecca Parslow, porte-parole de la police canadienne de Langley, près de Vancouver, qui n’a pas précisé si les victimes étaient décédées.





“Un homme est en garde à vue”, a-t-elle ajouté, précisant que la police cherchait à savoir si d’autres suspects étaient impliqués.





Selon les médias canadiens, l’homme pourrait avoir visé des sans-abri de la ville de façon délibérée.





Un message d’alerte avait été diffusé, vers 06h15 locales (13h15 GMT) auprès de la population, mentionnant “plusieurs scènes de crime dans le centre-ville de Langley”, ville de 130.000 habitants située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Vancouver, en Colombie-Britannique.





Les autorités indiquaient dans ce message avoir eu une “interaction avec un suspect sans savoir pour le moment si d’autres étaient impliqués”.





Une deuxième alerte a été envoyée une heure plus tard expliquant que le suspect “n’était plus une menace” et priant à nouveau la population de se tenir à l’écart.