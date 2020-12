Pornhub supprime plus de la moitié de ses vidéos après l'article du New York Times

GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Pornhub entend notamment convaincre Visa et Mastercard de rétablir ses moyens de paiement, désactivés à la suite de la publication de l’article du New York Times

Quelques jours après les révélations du New York Times sur la présence de séquences pédopornographiques et de viols, le célèbre site pornographique réduit drastiquement son catalogue.





ACTUALITÉS - Pornhub est dans la tourmente et les utilisateurs du site pornographique, parmi les plus populaires au monde, vont forcément s'en rendre compte: plus de la moitié du catalogue a disparu.





Après un article du New York Times dénonçant la présence de séquences pédopornographiques et de viol sur la plateforme, Pornhub avait déjà annoncé des mesures la semaine dernière. Seuls les utilisateurs "correctement identifiés" peuvent désormais y publier du contenu.





Le site pornographique est allé plus loin ce lundi en supprimant toutes les vidéos publiées précédemment par des comptes non vérifiés. L'entreprise propose désormais moins de 5 millions de vidéos, contre plus de 13 millions de vidéos avant cette nouvelle mesure, a relevé le site Vice.





L'article du New York Times affirmait que, parmi les 6,8 millions de nouvelles vidéos publiées sur le site chaque année, "beaucoup montrent des abus perpétrés sur des enfants et de la violence non consentie".





Lâché par Mastercard et Visa





Avec ces mesures, Pornhub veut convaincre Visa et Mastercard de rétablir ses moyens de paiement, désactivés après les révélations du quotidien américain.





La semaine dernière, les gestionnaires de cartes de crédit Mastercard et Visa ont annoncé la suspension et la fin définitive de leur collaboration avec Pornhub, appartenant au groupe MindGeek en raison de l'hébergement des vidéos mettant en scène des mineures et des scènes de viols. Pour sa part, Visa est allé plus loin en appliquant cette sanction à l'ensemble des sites détenus par le même groupe, comme Youporn et RedTube.





Given the allegations of illegal activity, Visa is suspending Pornhub’s acceptance privileges pending the completion of our ongoing investigation. We are instructing the financial institutions who serve MindGeek to suspend processing of payments through the Visa network. — VisaNews (@VisaNews) December 10, 2020 Pornhub, basé physiquement à Montréal et fiscalement au Luxembourg, a réfuté les accusations du New York Times. Pornhub, basé physiquement à Montréal et fiscalement au Luxembourg, a réfuté les accusations du New York Times.





Dans un message transmis à l'AFP, le groupe assure notamment n'avoir "aucune tolérance" pour les contenus montrant l'abus sexuel d'enfants et dit avoir développé des outils pour "identifier et éradiquer" ce genre de vidéos.